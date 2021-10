Lazio, la Serie A elogia Lucas Leiva e Felipe Anderson: il tandem brasiliano - FT

Nel calciomercato estivo la Lazio ha rinforzato la sua colonia brasiliana. Dal West Ham è arrivato, anzi tornato, Felipe Anderson che si è aggiunto a Luiz Felipe e Lucas Leiva nella lista dei verdeoro biancocelesti. La pagina ufficiale della Lega Serie A ha celebrato l'intesa brasiliana tra il centrocampista ex Liverpool e l'esterno in maglia numero 7. Il profilo Instagram del campionato italiano ha pubblicato una loro foto insieme e la descrizione: "Come on, Bro".