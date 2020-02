Lazio, Wilson: "Con il Verona un punto guadagnato"

Dopo la gara con il Verona, la Lazio dovrà vedersela con il Parma. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "Le certezze non esistono nel calcio, con il Verona io sono uscito con il bicchiere mezzo pieno. La Lazio ha comunque guadagnato un punto su Inter e Juventus. Bisogna guardare avanti, un pareggio ci sta tutto per come si è sviluppata la partita. Ci sono sicuramente sbavature che vanno corrette, soprattuto contro squadre toste a livello tattico. Ieri i nostri attaccanti ne hanno risentito, ma i biancocelesti hanno comunque creato occasioni per segnare. La Lazio è una squadra ancora sul pezzo, ma un piccolo stop può capitare. Inzaghi ha fatto bene a mettere Parolo all'ultimo al posto di Adekanye".