Lazio, Wilson: "Immobile straordinario. Cataldi? Non si è mai abbattuto"

Come ogni settimana, dopo gli impegni della Lazio, Pino Wilson è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per fare il punto della situazione in casa biancoceleste. Tra i temi più caldi degli ultimi giorni c’è sicuramente il record di Ciro Immobile, divenuto il marcatore più prolifico della storia del club: “È un giusto merito per un calciatore che in questo momento rappresenta il meglio in Italia e fuori. Il momento magico è dovuto al sacrificio e alla dedizione che ha quando entra in campo. È un attaccante utile non solo quando la butta dentro, ma anche quando non ci riesce il suo apporto è notevolissimo. Momento straordinario per un giocatore straordinario”.

Sarri ha trovato la quadratura giusta a centrocampo?

“Cataldi è tornato alla ribalta dopo qualche anno da riserva. Questo denota la serenità di questo ragazzo che non si è abbattuto, ha continuato ad allenarsi ed è stato premiato da Sarri e da Mancini. Il suo apporto è importante per il suo dinamismo e le sue capacità tecnico tattiche. La convocazione in Nazionale è meritata viste le prestazioni”.

Pausa Nazionali e poi la Juventus…

“Alcuni dicono che fermarsi mentre si sta andando bene è deleterio, altri il contrario. A mio parere non esiste una verità. Si va avanti come da programma. Dopo la Nazionale ci prepareremo per affrontare una squadra che non è al massimo ma sempre di primissimo piano”.

Appuntamento a questa sera…

“Ovviamente su Gold TV con ‘Football Crazy’ dalle 20:30”.