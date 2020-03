Lazio Women, anche le ragazze di Seleman si allenano online da casa

Allenarsi in sicurezza. Anche le giocatrici della Lazio Women vivono questo momento di difficoltà dovuto al Covid-19 allenandosi nelle rispettive abitazioni. Le ragazze di Seleman stanno lavorando per mantenersi in forma, grazie alle indicazioni condivise online dallo staff biancoceleste sulla piattaforma 'Zoom'. Distanti ma unite, un modo per resistere a questo difficile momento storico.

Coletta e compagne, ovviamente scosse dalla tragedia che ha colpito l'Italia e tutto il mondo, puntano a non perdere il tono muscolare, così da farsi trovare pronto in caso di un'eventuale ripresa del campionato di Serie B femminile. La Lazio è infatti seconda, ultimo posto utile per la promozione, a due punti dalla capolista Napoli. Le biancocelesti hanno però una gara in più delle partenopee e del San Marino Academy, terzo a meno due dalle capitoline.