Lazio Women, battuta di misura la Ternana: clima caldissimo e un'espulsione!

La Lazio Women batte di misura la Ternana, conquistando tre punti che confermano la sua prima posizione nella classifica del campionato di Serie B femminile. La gara inizia immediatamente con ritmi alti, e all'11' arriva il gol della squadra biancoceleste, decisiva per le sorti del match. Colombo salta Pacioni, penetra in area di rigore e riesce a servire rasoterra per la deviazione vincente di Chatzinikolaou. Gli avversari cercano la reazione, ci riescono per alcuni frangenti del match chiudendo la Lazio nella propria area di rigore, ma le ragazze di Catini dimostrano solidità e non concedono spazi e occasioni.

Alla mezz'ora il clima è caldissimo al Fersini: al 37' scoppia una rissa di fronte alla panchina della Ternana. La para riprende nella tensione e sul finale del primo tempo arriva la più grande occasione dei primi 45' di gioco per la compagine umbra: Spyridonidou arpiona il pallone da calcio d'angolo e per un soffio manca di porta difesa da Guidi. Al 50' l'arbitro estrae un rosso diretto per Rinaldi: la Ternana rimane in inferiorità numerica. Immediatamente dopo, un brivido per la Lazio, con Vigliucci che prova la conclusione direttamente in porta. Dopo 7' di recupero, la Lazio esulta per una vittoria giunta con grande sofferenza e per tre punti guadagnati in una delle sfide più importanti del torneo. Appuntamento per domenica 5 marzo con la sfida contro il San Marino.

