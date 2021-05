Lazio Women, Bianchessi: "Dedichiamo la promozione al presidente Lotito"

La Lazio fa bottino pieno: si prende il derby e anche la promozione in Serie A. Il direttore Bianchessi è intervenuto a Lazio Style Channel per parlare di questo obiettivo raggiunto: "Emozione importante, questo obiettivo è stato prefissato dall'inizio della stagione. Dedichiamo la promozione al presidente Lotito e alla sua famiglia. Ora vogliamo il primo posto, siamo a due punti di distanza e mancano due partite. Il presidente l'ho sentito stamattina per gli auguri ed ero sereno. I derby sono importanti e vanno vinti. Oggi è una bella festa per tutta la famiglia della Lazio. Godiamoci il presente e al momento opportuno programmeremo il futuro. Forza Lazio".