Lazio Women, Castiello: "Derby alla prima? Meglio, ma ai tifosi chiediamo..."

Antonietta Castiello è pronta a vivere un'altra stagione da protagonista con la maglia della Lazio, questa volta in Serie A ,senza però dimenticare quanto i momenti difficili abbiano aiutato la squadra a crescere e a raggiungere obiettivi importanti: "Due anni fa l’esperienza non è stata positiva ma tutte le esperienze aiutano e fanno crescere. La Lazio di quest’anno deve ricordare la Lazio di due anni fa, faremo una buona Serie A. Sono stata molto sorpresa dagli acquisti, sono felice delle nuove arrivate. Noi prendiamo spunto da queste giocatrici che hanno più esperienza in Serie A, loro aiutano noi e noi loro. Derby alla prima giornata? Chiediamo l'appoggio dei tifosi perché è la prima giornata e abbiamo bisogno di loro, meglio il derby così parti subito forte. Non sarà una gara scontata. Tra un anno? Vorrei vedermi ancora in Serie A", queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel.