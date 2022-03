Lazio Women, Catini: "Contro l'Empoli un'altra finale, vogliamo il massimo"

Sfida importante quella che attende la Lazio Women che il 26 marzo incontrerà l'Empoli in casa nella gara in programma alle 14.30. Queste le parole del tecnico Massimiliano Catini ai microfoni di Lazio Style Radio: "Non abbiamo giocato contro il Pomigliano per dei casi Covid riguardanti i nostri avversari. Non abbiamo potuto sfruttare la scia positiva post Sassuolo, ma le ragazze hanno comunque lavorato bene in questi giorni e siamo pronti per il prossimo impegno. Dovremo essere bravi noi ad approfittare di ogni occasione che ci verrà concessa dalle nostre concorrenti per la salvezza".

"Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, ossia quello della prestazione. Sappiamo che il match contro l’Empoli sarà un crocevia importante per la nostra stagione. Stiamo preparando la sfida nel miglior modo possibile per arrivare al meglio a questo impegno così da poterci giocare tutte le nostre carte. Sarà un’altra finale da giocare alla perfezione per ottenere il massimo risultato e continuare ad inseguire un obiettivo molto difficile".

"Gare da recuperare? Lo ritengo un tesoretto potenziale, un'ancora di salvataggio. Siamo realisti, abbiamo sette punti ed un impegno fondamentale rappresentato dalla gara con l’Empoli. Siamo consapevoli che se dovessimo riuscire a compiere un’ulteriore passo avanti, abbiamo ancora un potenziale tesoretto chiamato Pomigliano. Potrebbe essere quel qualcosa in grado di offrirci nuovo entusiasmo".