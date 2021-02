Lazio Women, domenica il recupero della sfida contro il Tavagnacco

Dopo il pareggio contro il Cittadella, il nuovo tecnico della Lazio Women Carolina Morace è alla caccia della sua prima vittoria. Domenica le ragazze biancocelesti avranno l'occasione giusta per ritrovare i 3 punti dato che in programma c'è il recupero della sfida contro il Tavagnacco. Appuntamento per domenica 14 febbraio dunque per il match che doveva disputarsi lo scorso 17 gennaio.