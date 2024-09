Lazio Women, Goldoni: "Mi emoziona l'affetto dei tifosi. Milan? Ci stiamo preparando"

Eleonora Goldoni, a pochi giorni dalla sfida contro il Milan, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per fare il punto sul campionato e esprimere le sue sensazioni in vista del big match. Le sue parole: "È stata una partenza sicuramente forte, abbiamo già incontrato due delle squadre più blasonate come Roma e Juventus. A parere mio teniamo in saccoccia solo 2 punti, ma meritiamo di più per il calcio espresso. Le prestazioni fatte, nonostante il risultato finale, hanno creato forte sicurezza e consapevolezza di essere una grande squadra e fare un grande campionato”.

“Ruolo, come mi trovo? Tatticamente mi trovo bene, il bello è che ogni giorno abbiamo possibilità di imparare tantissimo. Sicuramente è una sconfitta, quella con la Juve, che fa male. Le abbiamo tenuto testa, meritavamo di più. Quello che ci siamo dette e che ci ha detto il mister lo teniamo nello spogliatoio, ma si sta creando un grande gruppo. Ci vogliamo bene e siamo unite, non ci sono titolari siamo tutte disposte a dare tutto l’una per l’altra. Possiamo fare veramente molto bene, i margini di crescita sono esponenziali. Spero che i frutti del lavoro si vedranno anche in classifica”.

“Milan? Anche questo match è difficile. Sono una squadra molto organizzata, hanno un punto ma la qualità è molto alta e noi ci stiamo preparando al meglio”.

“Serie A, l’impatto? Più che positivo, un gruppo che ha voglia di lavorare e di soffrire in silenzio per incamerare la marcia. È una squadra che ci sta benissimo in questo campionato. La Serie A femminile sta crescendo di anno in anno, ciascuna di noi è qui perché ha voglia di fare bene e ne abbiamo tutte le possibilità. Metti dei mattoni buoni per creare una base solida, è quello che sta succedendo nel calcio italiano partendo dai settori giovanili”.

“Come mi trovo a Roma? Mi piace tantissimo, è emozionante il calore dei tifosi e la presenza delle bimbe che non saltano una partita. Si fanno sentire, ci tengono. È bello sapere che sei una figura importante per loro, vedono una sorta d’ispirazione e vorrebbero diventare come te”.

“Grassadonia? A livello personale lo stimo e gli voglio bene come se fosse un padre adottivo, ha saputo guardare oltre in me. Ha saputo valutare la persona, la calciatrice senza considerare i giudizi delle persone. È un uomo di cuore, molto trasparente e nel bene o nel male ci dice sempre tutto anche a costo di scontrarsi. Questo crea rispetto reciproco tra noi e lui e tra compagne di squadra”.

