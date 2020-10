Lazio Women, il Cesena beffa all'ultimo le biancocelesti: 1-1 al 94'

Sembra stregata la Lazio Women, che ormai da tre giornate non riesce a trovare la vittoria seppur rimanga ancora imbattuta. Questa volta, tra i tre punti e la squadra di Seleman, ci si è messo il Cesena, squadra con le stesse ambizioni di quella biancoceleste.

LA PARTITA - La Lazio vuole con forza i tre punti e lo dimostra entrando in campo con energia e tanta voglia di segnare. La rete che sblocca il match arriva al 30', per merito di Castiello aiutata da un tocco fortuito delle bianconere. Per il resto della gara le squadre lottano e si danno battaglia, ma alla fine ha la meglio il Cesena che al 94' trova il pareggio con Beleffi. Continua la striscia di imbattibilità delle biancocelesti, che portano a casa un punto tra il rammarico generale che permette però di rimanere attaccate alle altre squadre: il secondo posto a 10 punti è condiviso con Cesena, Ravenna e Riozzese, mentre il primo, occupato da Pomigliano e Tavagnacco, è a solo un punto di distanza.