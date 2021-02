Lazio Women, il derby è tuo! Rimontata la Roma CF e prima vittoria per la Morace

La prima vittoria della Lazio Women targata Carolina Morace arriva nella partita forse più importante della stagione, il derby con la Roma Calcio Femminile. Nel pomeriggio è andato in scena il recupero dell'undicesima giornata di campionato contro le giallorosse sul campo del Centro Sportivo Certosa. Le padrone di casa si portano in vantaggio all'11' con la rete firmata da Mushtaq, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco, complice la superiorità numerica per l'espulsione di Slavo, le biancocelesti sono riuscite a ribaltare il risultato: al 56' Martin ha trovato il pareggio, mentre al 75' Di Giammarino ha segnato il gol dell'1-2. Questa vittoria da grande morale alla Lazio che riesce a superare così il Tavagnacco (con due partite in meno, ndr) e agganciare il Ravenna e la Riozzese al secondo posto con 26 punti. La vetta è lontana solo 4 punti, tutto è ancora possibile.