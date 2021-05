Lazio Women in Serie A, Morace: "Ragazze fantastiche" - FOTO

Derby vinto e promozione in Serie A. La Lazio Women con la vittoria di ieri contro la Roma Calcio Femminile ha ottenuto alla terzultima giornata di campionato la promozione nel massimo campionato femminile. Le ragazze di Carolina Morace non vogliono fermarsi, e ora punteranno al primo posto in classifica che legittimerebbe una stagione fantastica con il ritorno in A dopo anni: La coach delle ragazze ha dedicato un post su Twitter alle sue giocatrici: "Ragazze fantastiche ".

Gravina: "Salernitana in A? Lotito sa cosa fare. Sull'esclusione della Juve..."

Champions, Europa e Conference League, lotta aperta su più fronti: tutti gli scenari

TORNA ALLA HOME PAGE