Champions, Europa e Conference League, lotta aperta su più fronti: tutti gli scenari

L'Inter è campione d'Italia 2020/21, Crotone e Parma sono aritmeticamente retrocesse in Serie B. Sono questi due gli unici verdetti che la Serie A ci ha consegnato fino a questo momento. C'è da stabilire ancora chi sarà la terza squadra a salutare la massima serie e da delineare tutta la zona Europa. La situazione vede cinque squadre in lotta per tre posti in Champions: Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio, che ha una gara da recuperare con il Torino. Le prime quattro classificate (in questo momento Inter, Atalanta, Milan e Napoli) volano dirette nella fase a gironi della massima competizione europea.

EL - In Europa League, invece, andranno solo due squadre italiane: la quinta classificata e la squadra vincitrice della Coppa Italia (la finale sarà Atalanta-Juventus il prossimo 19 maggio). Se però la squadra che alza al cielo la coppa si qualifica in Europa tramite il campionato (quindi arriva tra le prime cinque), ecco che ad esser presa in considerazione sarà la sesta classificata, posto occupato in questo momento dalla Lazio. I biancocelesti, con una vittoria nel prossimo match contro il Parma, blinderebbero la loro qualificazione almeno in Europa League con due giornate di anticipo. Più complicato il discorso Champions, con i ragazzi di Inzaghi che devono sperare in qualche passo falso delle altre squadre e soprattutto fare bottino pieno contro Parma, Torino, Roma e Sassuolo.

LA NOVITÀ - Proprio i neroverdi sono la vera novità in zona Europa di quest'anno. Berardi e compagni sono a quota 56 punti, a -2 dalla Roma settima. Il Sassuolo metterà pressione ai giallorossi per rubare il posto nella Conference League, nuova competizione europea che vedrà impegnata solo una squadra italiana (la settima in classifica).