Lazio Women, l'ag di Goldoni: "Grassadonia è il segreto della sua rinascita"

Intervenuto ai microfoni de L’Interista, l’agente Fabio Puglisi parlando delle sue assistite si è soffermato anche su Eleonora Goldoni e ha analizzato il momento che la centrocampista sta vivendo alla Lazio. Queste le sue parole: “È un vero piacere parlare dell’esperienza attuale di Eleonora Goldoni alla Lazio. Leo sta disputando un campionato fantastico. A livello di numeri, finora ha sempre giocato, a dispetto di chi la considerava giocatrice troppo spesso infortunata. Da terza di centrocampo ha già realizzato 4 goal e, tra reti annullate e legni colpiti, avrebbe già potuto essere in doppia cifra. Il tutto condito da una crescita esponenziale a livello tattico che, continuando su questa strada, la porterà presto ad essere una delle migliori d’Italia in quel ruolo”.

“Ci tengo però a dire che, al netto della cultura del lavoro, della grande sveltezza di pensiero e delle doti atletiche e tecniche che Goldoni ha sempre avuto, il segreto di questa sua rinascita ha un nome ed un cognome: Gianluca Grassadonia. Un Coach pazzesco per il calcio femminile, con esperienza quindicennale come primo allenatore in squadre di Lega Pro maschile, che ha portato a Formello un metodo di lavoro faticoso, ma molto redditizio. La Lazio Women si allena mediamente 3 ore al giorno oltre a un'ora di sala video. Ho visto tantissime calciatrici trasformate a livello di fondamentali e non parlo solo di Leo Goldoni, ma anche di Mancuso, Pittaccio, Eriksen, Moraca".

“Se la Lazio riuscirà a approdare in Serie A? Io lo spero per la Lazio, per il Parma, per la Ternana, per il Genoa, per il Bologna. Il movimento del calcio femminile italiano, dopo il passaggio al professionismo, ha bisogno che le realtà che ho appena nominato disputino il campionato della massima serie".

