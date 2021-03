Lazio Women, la Morace presenta il recupero col Perugia: "Domani massima concentrazione!" - VD

La Lazio Women deve sfruttare la carica proveniente dalla vittoria contro le prime della classe e cercare di ottenere i tre punti contro il Grifo Perugia per rimanere in vetta. Domani le biancocelesti ospiteranno al Fersini la squadra perugina in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie B. La coach Morace ha presentato la sfida attraverso un video postato su Instagram: "Domani alle 16.30 giocheremo contro Grifo Perugia. Sarà una partita molto importante per rimanere in alto! Domani massima concentrazione!".