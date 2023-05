Lazio Women, la vittoria contro l’Arezzo non basta: ecco gli spareggi per la A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women, impegnata in casa contro l’Arezzo, riesce a vincere, ma il successo è ininfluente per la classifica. Vince infatti anche il Napoli, che passa di misura sul campo del Tavagnacco, già retrocesso. A decidere la sfida delle biancocelesti il gol di Palombi al 22’. Le partenopee si aggiudicano in questo modo il campionato di Serie B, qualificandosi direttamente per la prossima Serie A. La squadra di Grassadonia, invece, chiude al secondo posto e dovrà sottoporsi dunque agli spareggi. Appuntamento dal 3 all’8 giugno, per un doppio scontro con il Pomigliano penultimo in A.

