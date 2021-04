Lazio Women, Martin: "L'unico obiettivo è la Serie A, la Morace mi aiuta molto"

La Lazio Women sta lottando per raggiungere l'obiettivo promozione in Serie A. Al momento le biancocelesti sono al secondo posto, specialmente grazie ai gol di Adriana Martin, capocannoniere del campionato. L'attaccante spagnola è intervenuta a Lazio Style Radio per parlare del percorso verso i prossimi match decisivi: "Per noi adesso ogni partita è una finale, non importano gli obiettivi personali. L'unico obiettivo è la Serie A, la tripletta vale fino a un certo punto. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, difficile da battere anche se la fortuna non è sempre stata con noi".

CAROLINA MORACE - "Da quando c'è la Morace c'è più fiducia, l'intensità degli allenamenti è diversa e sono contentissima sia con noi. Lei era un'attacante e mi aiuta molto, ogni allenamento imparo qualcosa di più. Lei e Nicola sono una coppia fantastica, ben collaudata. Siamo una squadra, non si parla di una che gioca per sé. Anche chi gioca meno aiuta il gruppo. Siamo tutte unite".

GRANDI AMBIZIONI - "Abbiamo dimostrato che il Fersini è il campo più bello del campionato, tutte vogliono vincere qui ma non è possibile perché è casa nostra. La Lazio non è una squadra di Serie B, merita di stare al top con le altre società. Il nostro gioco dice questo".

INCONTRO CON REINA - "Reina è molto carino, lui sa che il mio ragazzo è allenatore dei portieri in Spagna e mi ha regalato i guanti. Lui è un idolo, un esempio per tutti quelli che giocano in campo. Finita la partita, vederlo in campo è stato bellissimo e lo ringrazio".

FONTE D'ISPIRAZIONE - "Quando ero giovane non potevo vedere tanto calcio femminile alla tv, ma la mia fonte d'ispirazione è una calciatrice femminile con cui ho avuto l'onore di giocare insieme. Immobile? Lui è un grande punto di riferimento, guardo le partite quando gioca e cerco di imitare i suoi movimenti. E' un grande".