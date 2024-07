Lazio Women, Moraca rinnova: "Un altro anno insieme" - FOTO

La Lazio Women è pronta per la stagione che verrà, il 31 agosto ci sarà il debutto in Serie A con la sfida più importante di tutte: il derby. Grassadonia ripartirà con delle novità, ma anche qualche certezza e Giusy Moraca sarà una di queste. L'attaccante protagonista della cavalcata verso la promozione ha annunciato il rinnovo con la società capitolina e, come si legge sotto il suo ultimo post social, vestirà la maglia biancoceleste ancora per un anno. "E poi ancora, ancora amore, amor per te. Un altro anno insieme. FORZA LAZIO" le sue parole.

