Lazio Women, Morace: "Emozioni uniche, ringrazio le mie ragazze"

La Lazio Women giocherà il prossimo anno in Serie A, ora è ufficiale. Grazie alla vittoria per 2-1 nel derby contro la Roma Calcio Femminile e le sconfitte di Cesena e Ravenna, le biancocelesti possono festeggiare la promozione con due giornate di anticipo. La coach Carolina Morace a fine partita è stata intervistata dal canale ufficiale biancoceleste: "A me non era mai successo di vincere un campionato di Serie B, quindi è un'emozione grandissima. Ringrazio le ragazze per quanto mi hanno dato. Bastava aggiustare qualcosina perché la squadra c'era. Bene la Serie A, ma ora vogliamo il primo posto. Le maglie celebrative? La canzone di Jovanotti che cantiamo sempre inizia con "piano piano" e poi si scatena proprio come noi. Dedico la promozione alle giocatrici e a Monica Caprini. Dirigente, ex giocatrice e laziale doc che ha costruito questa squadra".