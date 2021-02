Lazio Women, Morace: "Oggi non è un giorno come gli altri: c'è il derby" - FT

Durante il campionato tante sono le partite difficili che una squadra deve affrontare, ma una in particolare è la più importante di tutte: il derby. A Roma questa partita è molto sentita, sia nel settore giovanile che nelle prime squadre maschile e femminile. Oggi la Lazio Women giocherà il recupero di campionato contro la Roma Calcio Femminile e l'allenatrice biancoceleste Carolina Morace ha scritto su Instagram cosa significa per lei questa partita: "Una partita speciale, una rivalità storica: il derby della capitale! Una gara che ho già avuto il piacere di giocare, sia da calciatrice che da allenatrice, e che non vedo l’ora di vivere di nuovo! Oggi, non è un giorno come gli altri. Oggi, la motivazione non può mancare! Forza Lazio".