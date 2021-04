Lazio Women, Pezzotti alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al crociato - VD

Arianna Pezzotti è da tempo infortunata e quindi non arruolabile da Carolina Morace. La centrocampista della Lazio Women è alle prese con la riabilitazione del legamento crociato anteriore dopo la sua ricostruzione. La calciatrice sta lavorando da mesi all'Isokintetic che oggi ha postato un video sul proprio canale Youtube, poi ripostato su Twitter, dove viene mostrato il lavoro svolto dalla laziale. Pezzotti lavora con il pallone ed esegue qualche corsetta: un recupero in extremis per il finale di stagione non è totalmente da escludere.

🤍🦅La centrocampista della @OfficialSSLazio Women, Arianna Pezzotti, alle prese con le prime fasi della riabilitazione in Isokinetic dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore.✅🦵

