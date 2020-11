Lazio Women, Seleman: "Orgoglioso della prestazione delle ragazze"

La Lazio Women esce a testa alta dalla Coppa Italia dopo il 3-3 di ieri contro l'Inter che è la squadra che accede ai quarti. Una bella prestazione quella delle biancocelesti che però non è bastata per raggiungere l'obiettivo. Queste le parole di mister Seleman ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sono orgoglioso della prestazione di ieri delle ragazze, le altre squadre di Serie B hanno sempre perso con passivi importanti contro quelle di Serie A. Abbiamo fermato l'Inter sul 3-3, non si è vista la differenza tra noi e loro e questo deve essere un punto di ripartenza, facendo capire a tutti che con il lavoro si può arrivare a fare grandi partite. Il merito è anche delle ragazze che non hanno giocato, segno di grande maturità ed attaccamento alla squadra. Ultimamente qualche dettaglio non è andato per il verso giusto ma il nostro obiettivo non cambia, è quello della promozione. Queste ragazze in un anno e mezzo hanno perso solamente tre partite, tutte contro il Napoli".

Lazio, Inzaghi: "Voglio l'approccio giusto e gli ottavi. Noi sottovalutati? Meglio..."

Lazio, Correa: "La nostra è una squadra forte e di amici"

TORNA ALLA HOME