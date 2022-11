Lazio Women, Toniolo: "Non sono romana, ma questa maglia..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women, dopo la vittoria contro il Trani di domenica scorsa, si lancia sempre più verso la promozione, restando prima in classifica a quota 22 punti. Una stagione importante per le ragazze di mister Catini che, tra le sue fila, può vantare una giocatrice come Martina Toniolo, sempre più preziosa nel gioco biancoceleste. Il terzino classe 2001 è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la stagione, la sua carriera e l'ultima partita vinta:

"Stiamo segnando tanto, il reparto offensivo sta facendo bene. Speriamo che sia così anche nelle gare importanti. Gioco in difesa ma ho segnato anche io un gol, su punizione contro il Brescia. Ero in una posizione defilata, ci ho provato ed è andata bene. Mi sto affezionando molto a questa maglia, nonostante non sia nata a Roma.

Ho passato tre anni nella Primavera della Juventus, ero vicino a casa, mi sono trovata bene. Con l'Empoli invece ho fatto un salto di qualità, è stato un anno molto bello sotto ogni aspetto, anche se purtroppo ho giocato poco. A Napoli purtroppo siamo retrocesse, ma ho trovato molto spazio. Le partenopee le troveremo anche in questo campionato, sarà uno scontro diretto per la promozione. La spinta dei tifosi può aiutarci molto, è stato brutto giocare con gli stadi vuoti durante il Covid. Dobbiamo lavorare ogni giorno per alzare l'asticella, soprattutto sulla qualità e l'intensità degli allenamenti.

Lavoriamo tanto anche sulla tattica, nostra e degli avversari. La vittoria in Puglia contro il Trani è stata pesante, c'era il rischio di sottovalutare l'impegno. Abbiamo avuto un piccolo momento di difficoltà, poi abbiamo chiuso l'incontro. Nel calcio femminile non ci sono più partite scontate, bisogna sempre dare tutto. Nel nostro campionato ci sono ottime squadre, il divario non è ancora netto.

Qualcuna ha perso punti in queste prime giornate, ma lotterà fino alla fine. Dovremo essere brave a mantenere la continuità, non sarà facile farlo per tutta la durata del torneo. Io e le mie compagne di squadra portiamo avanti il doppio impegno lavorativo, è la passione che ci spinge a fare sempre il massimo".