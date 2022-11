Lazio Women, vieni a ballare in Puglia! Battuto l'Apulia Trani 1-3

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Uno tsunami biancoceleste si è abbattuto sulla costa pugliese. Devastante e straripante la Lazio Women che si è vista questo pomeriggio a Trani. 1-3 rifilato all'Apulia e primo posto confermato in solitaria. Nel primo tempo le ragazze di Catini hanno messo in discesa la sfida: Castiello e Chatzinikolaou le marcatrici delle prime due reti tra il quarto d'ora e la mezz'ora. Alla ripresa le padrone di casa hanno provato a rimettersi in partita con il rigore realizzato da Morucci. Al 65' la firma del cobra Visentin che butta dentro la palla del definitivo 1-3. Si allunga così la striscia di vittorie consecutive della Lazio che sale a quota 7. La prossima settimana le biancocelesti torneranno a Formello dove ospiteranno il Cittadella Women per il big match d'alta classifica (le venete sono seconde a 3 punti di distanza).