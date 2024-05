Lazio, Zaccagni 'fotomodello' a Ibiza. E Patric gli lancia una frecciatina - FOTO

Stagione finita e Mattia Zaccagni ha deciso di lasciare la capitale per qualche giorno prima di farvi ritorno per poi raggiungere la Nazionale e iniziare la preparazione che precede l'Europeo in Germania. Il biancoceleste è a Ibiza con la moglie e il piccolo Thiago e sul suo profilo Instagram ha postato uno scatto che lo ritrae in versione 'fotomodello' su una terrazza vista mare al tramonto, con un look che non passa inosservato. Dettaglio che non è sfuggito agli occhi di Patric che gli ha lanciato, ironicamente, una frecciatina. "Da quando ti vestono, top" è il commento dello spagnolo, come a dire che il buon gusto non sia proprio il punto forte per l'Arciere.

