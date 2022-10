Lazio, Zaccagni: "Non prendere gol ci dà tanta forza"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Con un gol per tempo la Lazio espugna Bergamo volando al terzo posto in classifica. Ai microfoni di Sky Sport, l'autore del primo vantaggio biancoceleste, Mattia Zaccagni, ha espresso le sue impressioni sulla vittoria: "Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni in questa stagione, una grande partita a livello tecnico, tattico e fisico. Siamo contenti per questo".

SOLIDITA' - "Abbiamo appreso tanta solidità rispetto allo scorso anno, questo ci porta ad attaccare meglio perché quando recuperi palla in certe zone del campo ti trovi già in una posizione di vantaggio. Non prendere gol ci dà tanta forza, l'anno scorso soffrivamo di più, questo è un tassello importante. Lavoriamo per indirizzare l'azione avversaria, li portiamo dove vogliamo noi e dove abbiamo più superiorità numerica".

POSIZIONE IN CAMPO - "Se Sarri mi ha provato anche in attacco? No, per ora no, mi tiene lì sulla sinistra".

OBIETTIVI - "Penseremo partita per parita, sempre cercando di dare il massimo".

Mattia Zaccagni ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il gol è per mio figlio o per Radu? Metà e metà (ride, ndr). Stavamo venendo allo stadio, gli ho detto ‘se faccio gol, vengo ad abbracciarti in panchina’. Quindi sono dovuto andare”.

“Stiamo cercando continuità nelle prestazioni. Quando giochiamo così, non ce n’è per nessuno. Siamo venuti qui ad affrontare una grande squadra. Abbiamo pareggiato il livello d’intensità loro, abbiamo preso in mano il pallino del gioco e fatto noi la partita. Era il mio obiettivo, e lo è ancora. Quello di migliorare in zona realizzata. Devo continuare così, con le prestazioni che sto facendo”.

“Gol, hai cambiato piede? Sì, appena ho visto che Lazzari ha dato palla in profondità a Pedro, e lui aveva intenzione di crossare. Ero già partito, avevo già preso il tempo al difensore. La palla mi è arrivata perfettamente sul piatto sinistro e l’ho impattata. Prima viene la prestazione, il risultato della squadra, poi i gol vengono da sé”.

