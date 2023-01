Lazio, Zaccagni sul podio con Vinicius e Neymar: i numeri dicono...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una stagione sin qui super quella di Mattia Zaccagni. L'arciere è diventato straripante e ha alzato il suo rendimento anche in zona gol. Sono sette le reti per il 20 in questa prima parte di stagione: miglior marcatore della Lazio insieme a Immobile ed eguagliato a gennaio il suo record personale di gol in un singolo campionato. Mattia è entrato anche in un'altra classifica improtante con altri due big del calcio europeo e mondiale. Zac infatti è il terzo giocatore nei cinque principali campionati per falli subiti. Sono ben 73 le volte in cui è stato steso fallosamente. Terzo posto per lui. Davanti solo Vincius del Real Madrid con 86 e Neymar del PSG con 77. Chiudono la top 5 Bellingham (60) e Lautaro Martinez (50).