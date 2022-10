Lazio, Zaccagni: "Volevamo la vittoria, vendicata la gara d'andata" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince una gara difficile e dura contro un Midtjylland che non si è mai arreso. La squadra di Sarri grazie alle reti di Milinkovic e Pedro conquista tre punti importantissimi in vista dell'ultimo scontro contro il Feyenoord. Anche Zaccagni si è reso protagonista e al termine della gara ha espresso la sua felicità sui social: "Vittoria che volevamo fortemente per continuare a far strada in Europa e per vendicare la sconfitta dell’andata".