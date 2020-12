Lazzari, Diletta... e il cane: l'esterno della Lazio "paparazzato" con la mascotte di casa - FT

Momenti di tenerezza in casa Lazzari. Questa volta non tra Manuel e la fidanzata Diletta, ma tra l'esterno della Lazio e la mascotte di casa. La ragazza ha condiviso con i propri followers di Instagram uno scatto in cui viene ripreso il calciatore mentre sembra intento a ricevere un bacio dal cagnolino della coppia. Occhi a cuoricino ad accompagnare la foto: l'amore è nell'aria... e sui social!

