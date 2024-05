LC8 Day, Fabiani premia i vincitori: "Mi sono riconciliato con lo sport!" - FOTO & VIDEO

Questo pomeriggio si è svolto presso lo Stadio dei Marmi, il LC8 Day. Una giornata di sport, inclusione e divertimento nel corso della quale, sul prato verde del Foro Italico, si sono giocate le fasi finali di Coppa Italia di Lega Unica, uno dei tornei più inclusivi d’Italia che coinvolge ragazzi con disabilità motorie e intellettive. Romulea Authistic FC, ASD Empoli Meraki, ASD Albano Primavera, ASD Roma Meta Coop, ASD OlmoPonte Arezzo e ASD Insuperabili sono le squadre scese in campo, con la finale che si è disputata tra gli Insuperabili e l'Albano Primavera, quest'ultimi vittoriosi per 2-0. Alla premiazione, che ha sancito la fine dell'evento, ha preso parte anche il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, che ha voluto ringraziare l'organizzazione e i ragazzi scesi in campo che gli hanno offerto l'occasione per riconciliarsi con lo sport:

"Grazie mille per l’invito. Io non sono uno che ama apparire, ma quando mi hanno detto che era per questa causa nobile non ho esitato un momento a venire. Da quando sono arrivato devo ammettere che mi sono riconciliato con lo sport. Uno sport di valori sani. Mi sono diverti molto e vi devo ringraziare perché per una volta non mi avete fatto prendere la cardioaspirina perché il vostro calcio non è stress, è benessere. Ringrazio ancora a tutti e che Dio benedica voi e le vostre famiglie".

