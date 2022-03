Le Iene, Cassano indossa la maglia della Lazio. E Di Canio ricorda: "Nel derby del 2005..." - FOTO

Antonio Cassano era andato su tutte le furie in una delle ultime puntate della Bobo Tv. Il talento di Bari Vecchia si era esposto in difesa di Messi dopo gli attacchi ricevuti dall'argentino nei salotti di Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions League da parte del Psg. Cassano aveva definito chi criticava il sudamericano come "vile e leccac**o". Le Iene hanno dedicato un servizio e hanno ipotizzato che gli attacchi fossero indirizzati a Paolo Di Canio, ex calciatore e opinionista del canale satellitare. Interpellato sulla vicenda, però, Cassano ha detto di non avercela assolutamente con lui e, anzi, ha indossato la maglia numero 9 della Lazio con Di Canio scritto sulle spalle, inviando le sue casacche di Real Madrid e Roma autografate. Anche l'ex biancoceleste si è detto sicuro che gli insulti non fossero rivolti a lui e ha raccontato un episodio del derby del 6 gennaio 2005: "Antonio è un bravo ragazzo. Quando tornai alla Lazio nel 2005 e feci quel gol nel derby che vincemmo per 3-1 lui era in campo con la Roma. Le telecamere inquadrarono lui che sbraitava e dicevano che volesse venire a discutere con me. Mezz'ora dopo era nello spogliatoio a chiedermi la maglia. Ti prego Paolo dammi la maglia che la devo dare a un mio amico tifoso che è un grande laziale".

