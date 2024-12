Lecce, due ritorni per Giampaolo: notizie positive in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il giorno di riposo concesso da Giampaolo i giallorossi tornano in campo per preparare la sfida contro la Lazio in programma sabato 21 dicembre. Come riporta PianetaLecce, i giocatori sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamento. Come previsto Banda e Gaspar si sono sottoposti nuovamente a terapie, lavoro a parte invece per Gallo. Dal report odierno si apprende anche che Bonifazi e Pierret sono tornati ad allenarsi in gruppo. Domani pomeriggio è in programma una nuova sessione di allenamento.