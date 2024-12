Lecce-Lazio, Guendouzi e il sasso lanciato dagli spalti: il retroscena svelato da Sky

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra gli episodi finali del match tra Lecce e Lazio, e in particolare dopo il gol siglato da Marusic, si sono accesi gli animi dei giocatori in campo, con Guendouzi che ha mostrato all'arbitro un sasso arrivato dagli spalti. Le immagini sono state commentate da Matteo Petrucci di Sky, che ha dato qualche dettaglio in più: “Dopo il gol della Lazio, tutta la squadra è andata a festeggiare sotto lo spicchio del settore ospiti. Tornando Guendouzi ha raccolto un sasso che gli era stato lanciato e, mentre il Lecce stava ripartendo, lui si è fatto praticamente tutto il campo per mostrare e lasciare il sasso al quarto uomo. Per la panchina del Lecce l’ha fatto in modo un po’ troppo lento, è stato avvicinato anche da alcuni suoi compagni, tipo Pedro che gli ha detto si fare più velocemente, che sarebbe dovuto riprendere il gioco. Alla fine è riuscito a consegnare questo sasso, ma il nervosismo è stato causato da quest’episodio”

