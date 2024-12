Lecce - Lazio, dagli spalti arriva un sasso: la reazione furiosa di Guendouzi

Momenti di tensione nel finale di gara del Via del Mare con la Lazio in vantaggio sul Lecce per 2-1. Poco dopo la rete del vantaggio di Marusic il gioco è stato interrotto a causa di un sasso, lanciato dagli spalti, che è finito in mezzo al campo. Prontamente Guendouzi l'ha raccolto e, mentre tutti i compagni cercavano di fermarlo con Pedro che in modo veemente gli ha consigliato di buttarlo e andare avanti, il francese è andato davanti alla panchina del Lecce per "consegnarlo". Guendo molto infastidito ha fatto cenno all'arbtiro mostrando anche a lui il sasso. Alla fine in campo è tornata la calma con il direttore di gara che ha ristabilito l'ordine e fatto ripartire il gioco.