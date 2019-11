Lecce, si ferma anche Falco: attacco incerottato contro la Lazio

Farias, Babacar, Lo Faso e ora anche Falco. Sarà un Lecce un po' spuntato quello che si presenterà all'Olimpico contro la Lazio (domani ore 15:00 ndr). Quasi 2/3 dell'attacco di Liverani (composto anche da Mancosu, Lapadula e La Mantia) è acciaccato o ai box: Farias si è sempre allenato a parte in settimana, Babacar ha lasciato il campo al 15' nell'ultima contro il Sassuolo e non è al meglio, mentre Lo Faso è reduce dall'influenza. La brutta notizia per l'ex centrocampista biancoceleste è che giovedì scorso, come riporta pianetalecce.it, anche Filippo Falco - fresco della sua prima rete in Serie A, una punizione perfetta - ha dovuto alzare bandiera bianca a seguito di un contrasto in amichevole. Il fantasista ha sentito fastidio al ginocchio e già ieri aveva saltato l'allenamento precauzionalmente in vista della rifinitura, che non ha portato le buone notizie sperate. Falco si è fermato anche oggi dopo aver provato a stringere i denti, e ora la sua presenza per la sfida dell'Olimpico è in forte discussione. Si attende l'esito degli esami strumentali, ma al suo posto dovrebbe esserci Babacar. Intanto, oltre a Farias, anche Dumancic e Tabanelli stanno continuando a svolgere lavoro differenziato. Tutti e tre salteranno la Lazio.

