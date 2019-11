FORMELLO - Lazio, riecco Correa! Leiva in regia, Luiz Felipe confermato

FORMELLO - Un giorno solo per provare la formazione anti-Lecce. Simone Inzaghi deve rinunciare a soli due uomini, Radu e Marusic, fermi per uno stiramento di primo grado. Correa, Caicedo e tutti gli altri calciatori acciaccati si allenano in gruppo durante la rifinitura e sono a disposizione per la partita di domani. Il rientro più importante è quello del Tucu: domani affiancherà Immobile in attacco, ha risolto la contusione al polpaccio sinistro rimediata a inizio settimana. Secondo allenamento consecutivo coi compagni e pollice in sù per la maglia da titolare al posto di Caicedo. L’ecuadoriano, ancora non al meglio per il problema alla spalla destra, è destinato alla panchina.

TEST. A centrocampo torneranno Luis Alberto e Lulic dal primo minuto. Entrambi sono stati risparmiati per un’ora contro il Celtic. In regia confermato Leiva, favorito su Parolo e Cataldi, squalificato in Europa League. Inzaghi sembra intenzionato a puntare sull’esperienza del brasiliano. Sulla fascia destra, con Marusic out, toccherà di nuovo a Lazzari. Dietro Acerbi si risposterà sul centrosinistra. Dalla parte opposta ci sarà Patric, con in mezzo Luiz Felipe, in vantaggio sulla concorrenza di Bastos e Vavro.

PROBABILI FORMAZIONI (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, J. Silva, Vavro, Parolo, Cataldi, Lukaku, Jony, Berisha, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi.