Lega Serie A, giovedì prima assemblea in sede: le proposte per i diritti tv

La Lega Serie A giovedì tornerà per la prima volta dopo l'emergenza Covid a riunirsi in sede. L'ordine del giorno includerà la definizione dei programmi del massimo campionato sui diritti tv. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei si discuterà della trasformazione in una media company, con l'arrivo di un fondo che gestisca i diritti per i prossimi anni. Sul piatto vi sono tre offerte vincolanti (Cvc, Bain e Advent), più le proposte di finanziamento targate Apollo, Fortress e Blacksonte. E infine le offerte di Wanda, Infront e Mediapro, formulate direttamente ai club.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELL'ULTIMA GIORNATA

CALCIOMERCATO LAZIO, TUTTO SU MAYORAL

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE