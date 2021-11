Legrottaglie: "Alcuni giocatori nell'Italia non possono mancare. Tra questi Immobile"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Nicola Legrottaglie ha parlato, tra gli altri temi, della Nazionale e, in particolare, di Ciro Immobile. L'ex Juventus ha espresso così il suo punto di vista: "Trovare una singola motivazione è difficile, la situazione è inaspettata e penso anche per gli stessi calciatori. Non penso ad un problema fisico, semmai all'assenza di quei tre-quattro calciatori che quando vengono a mancare si sente la differenza. Lacune in alcuni settori, poi, le abbiamo sempre avute, anche agli Europei: lì però le ha mascherate benissimo. Le difficoltà dell'Italia non mi sorprendono, non abbiamo una squadra di fenomeni e gente come Chiellini, Verratti e Immobile devono esserci per forza. Non farei comunque drammi, la Svizzera ha sorpreso un po' tutti e non avremmo meritato di vincere a Roma".

