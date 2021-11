Lazio - Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio è pronta a tornare in campo e la squadra di mister Sarri è al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Juventus. I biancocelesti ospiteranno i bianconeri all'Olimpico nella gara in programma sabato 20 novembre alle 18:00 e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa vogliono riprendere il percorso interrotto con la vittoria contro la Salernitana, la squadra di Allegri dare continuità dopo i tre punti conquistati con la Fiorentina.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, non c’è quindi copertura televisiva su Sky. La piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata.