Lennon al Celtic come Inzaghi alla Lazio: due percorsi speculari

Domani Lazio e Celtic si daranno battaglia. Di fronte, Inzaghi e Lennon. Come riporta la rassegna di Radiosei, sono allenatori che hanno percorso, sotto diversi punti di vista, la stessa strada. Il mister del club biancoverde è un nordirlandese trapiantato in Scozia. La sua Piacenza è Lurgan, piccola cittadina di 23mila abitanti a 29 chilometri da Belfast. Anche lui, come il mister biancoceleste, può vantare una lunga militanza nella squadra che allena. Proprio 20 anni fa venne acquistato per 8,5 milioni dal Leicester, ruolo centrocampista centrale. Prima la casacca da calciatore, poi la giacca da allenatore. Inzaghi ne sa qualcosa. Ma anche le modalità con cui Lennon ha preso le redini del club lo accomunano all'attuale tecnico biancoceleste. Infatti è subentrato a campionato in corso nel 2010, rilevando Tony Mowbray. Proprio come accadde per Inzaghi, pronto a sedere sulla panchina al posto di Pioli. In questa lunga carriera in terra di Scozia può vantare una bacheca niente male: 18 titoli totali, 11 da giocatore e 7 da allenatore. Ha 5 anni in più di Inzaghi, ma i loro percorsi sembrano per certi versi essere speculari. Percorsi che, domani, si incroceranno sul prato verde.

