Lewandowski, il Bayern Monaco non vuole cederlo: la minaccia del polacco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Situazione piuttosto delicata in casa Bayern Monaco. Dopo più di 8 anni di gol, magie e alto rendimento, Robert Lewandowski ha chiesto la cessione al club bavarese che però non ha nessuna intenzione di accontentarlo. È iniziato il braccio di ferro tra la società e il giocatore che piace molto al Barcellona. Il bomber polacco non ci sta. Come riporta Sport, il 9 ha minacciato di non presentarsi al ritiro di inizio stagione per poter convincere il suo club a cederlo. Le prossime settimane saranno importantissime per il futuro di Lewa.