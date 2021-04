Liga, Barcellona e Real Madrid si giocano un pezzo di campionato: va in scena ‘el Clasico’

Come il bianco e il nero, il giorno e la notte. Questa sera, ore 21, va in scena, allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid, LA partita, 'el Clasico' spagnolo tra Real Madrid e Barcellona. Incontro ricco di storia e di rivalità che ogni anno obbliga milioni di persone a vederla sul proprio divano. La partita sarà visibile su Dazn. Anche quest'anno sarà un match decisivo per il prosieguo della Liga che in questo momento vede l'Atletico Madrid in testa a quota 66 e Barça e Real che rincorrono rispettivamente a 65 e 63 punti. Blaugrana dunque a +2 sui Blancos ma la gara di questa sera potrebbe ribaltare la situazione. Mettetevi comodi e accendete la televisione, stasera c'è el Clasico!