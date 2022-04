Liga, Escalante punisce Simeone: ma vince l’Atletico Madrid

TUTTOmercatoWEB.com

Terzo gol in Liga, secondo consecutivo per Gonzalo Escalante in un grande periodo di forma. L'ex centrocampista della Lazio ha trovato la gioia personale anche questa sera nell'importante cornice del Wanda Metropolitano. Il la rete dell'argentino però non basta all'Alaves per battere l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone va in vantaggio con Joao Felix. Il momentaneo pareggio arriva nella ripresa grazie a Escalante che si inserisce a fari spenti e di testa punisce Oblak. I colchoneros non ci stanno e dilagano vincendo 4-1 ancora con Joao Felix e con la doppietta di Suarez.