Liga, l'Atletico Madrid è campione di Spagna: niente da fare per il Real

L'Atletico Madrid è campione di Spagna. La squadra di Diego Pablo Simeone batte 2-1 il Valladolid e può festeggiare il titolo. Correa e Suarez ribaltano l'iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Plano e possono così festeggiare. Con il successo, i Colchoneros arrivano a 86 punti e mantengono due punti di vantaggio sul Real Madrid. I Blancos vincono soffrono contro il Villarreal e vanno sotto per la rete di Pino. La formazione di Zidane la ribalta in pieno recupero grazie a Benzema e Modric. Il successo non basta e il titolo finisce ai cugini. Simeone può così festeggiare la sua seconda Liga dopo quella conquistata nel 2013/14.