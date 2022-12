Liga, numeri pazzeschi per Muriqi: fa meglio di Benzema e non solo...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una partenza straordinaria quella di Vedat Muriqi in Liga. L'attaccante kosovaro, divenuto punto di forza del Maiorca, è tra i grandi protagonisti di questo campionato, tanto da essersi meritato l'ammirazione anche di Luis Enrique e del suo vice. In 12 partite giocate, infatti, l'ex Lazio è riuscito a timbrare il cartellino per ben 8 volte, a cui va aggiunto anche un assist realizzato nella vittoria contro il Villareal. Una media di una rete ogni 131', che lo fanno volare al secondo posto della classifica marcatori della Liga, dietro solo un mostro sacro come Lewandowski (13).

Sono molti, infatti, i campioni che Muriqi si è messo, per ora, alle spalle valorizzando ancora di più i suoi numeri. Basti pensare che lo stesso Karim Benzema, seppur in meno partite, si trova tre marcature dietro di lui, esattamente come Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid; mentre sono molto più distanti profili come Ferran Torres e Raphinha del Barcellona, pagati rispettivamente 55 e 58 milioni di euro, ed entrambi a soli due gol realizzati. Numeri eccellenti da parte di Muriqi, che alla ripresa del campionato avrà l'arduo compito di confermare e, perché no, migliorare il suo score.

Pubblicato il 01-12