Lione - Marsiglia come Atalanta - Lazio: ma in Francia ci si ferma

Lione - Marsiglia è durata soltanto 4 minuti. Quando Payet si è diretto a battere un calcio d'angolo una bottiglietta lanciata dalla curva della squadra di casa lo ha colpito alla testa e l'arbitro ha ordinato alle squadre di rientrare negli spogliatoi. Dopo un'ora e un quarto, alle 22.01, è stata annunciata l'intenzione di riprendere, ma alle 22.42 è stata comunicata dallo speaker l'interruzione definitiva.

ATALANTA - LAZIO - Il 30 ottobre in Serie A c'è stato un caso analogo, ma il finale è stato totalmente diverso. In Atalanta - Lazio al primo minuto di recupero Pepe Reina è stato colpito in testa prima da un rotolo di nastro e poi da una monetina. L'arbitro Guida non solo non ha interrotto il gioco, ma ha ammonito il portiere per perdita di tempo e poi sollecitato la ripresa della partita. Oltre al danno la beffa, perché un minuto dopo la Lazio ha anche subito il gol del 2-2 di de Roon. Fosse stata in Ligue 1 oggi la squadra biancoceleste avrebbe 2 punti in più in classifica.

Pubblicato il 21/11 alle ore 23:20