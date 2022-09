Lipsia, esonerato Tedesco: fatale la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Lipsia. Il club di proprietà della Red Bull ha deciso di sollevare il tecnico dal suo incarico. Ai già non troppo esaltanti risultati in Bundesliga (5 punti in 5 giornate), si è aggiunta la sonora sconfitta casalinga per 4-1 al debutto in Champions League contro lo Shaktar Donetsk a convincere la dirigenza cambiare. Era subentrato a Jesse Marsch nel dicembre 2021 e aveva risollevato la squadra portandola nuovamente nella massima competizione europea. La faraonica campagna acquisti con il ritorno di Timo Werner e le permanenze di Nkunku e Gvardiol lasciavano sperare a ben altro avvio ed invece la squadra non è riuscita a trovare l'alchimia giusta. Al posto di Tedesco potrebbe arrivare l'ex allenatore del Salisburgo Marco Rose nativo proprio di Lipsia, ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi Adi Hütter che in passato ha guidato l'Eintracht Francoforte.