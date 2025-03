Liverani: "Baroni ci ha fatto vedere la Lazio più bella, non posso pensare..."

"Baroni? Credo che ci abbia fatto vedere la Lazio più bella del campionato fino a dicembre. Nel calcio può succedere di tutto, penso ad allenatori che hanno avuto più soldi sul mercato e adesso sono protetti dalla società anche se le cose non vanno bene. Da allenatore, mi piacerebbe essere protetto nel momento negativo". Lo ha dichiarato Fabio Liverani ai microfoni di Radiosei, intervenuto per commentare alcuni temi caldi del momento in casa Lazio e tra questi, il ruolo di Baroni. L'ex, proseguendo la sua analisi, ha aggiunto: "Pensare che Baroni possa essere messo in discussione a marzo, con un campionato del genere e mettendomi nei suoi panni, mi darebbe molto fastidio. Se la società non fosse mediamente contenta di questo tecnico, ci sarebbe qualcosa di sbagliato”.

"Non credo che oggi Baroni possa essere in discussione per il lavoro fatto fino ad ora. Poi ci sono cose interne che ovviamente non sappiamo, non ascoltiamo. La società è sempre libera di decidere, ma per me, analizzando il lavoro del tecnico, non può essere inferiore al voto 8. Poi chi fa questo lavoro sa che contano i primi e gli ultimi mesi, apertura e chiusura della stagione. E’ normale. L’allenatore ci ha fatto vedere la sua idea di calcio, poi potrebbe addirittura andare oltre le aspettative in questo finale. Arrivare quarti in Serie A sarebbe un miracolo sportivo".

“Avere dubbi sul tecnico significherebbe arrivare ottavi e uscire col Bodo Glimt, lì ci si siederebbe a discutere dei risultati. Vedremo alla fine, come detto, gli ultimi mesi sono quelli decisivi che influenzano inevitabilmente il giudizio su qualsiasi tecnico di qualsiasi squadra di Serie A”.

