Liverani: "Nel calcio non conta quanti attaccanti hai in campo. Ricordo la Lazio di Eriksson..."

Il Lecce conquista un'altra importante vittoria, questa volta ai danni della Spal. Dopo il match ha parlato in conferenza stampa Liverani. L'ex biancoceleste in un passaggio ha menzionato anche la Lazio del passato: "Centrocampisti come Majer, Barak, Deiola, hanno caratteristiche per poter arrivare a segnare. Nel calcio non conta quanti attaccanti hai in campo, ma che attitudini hai. Non potrò mai dimenticare la Lazio di Eriksson, con cinque centrocampisti straordinari e senza punte".

